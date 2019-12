Jesus, Maria und Josef in Käfigen

Vor einer Kirche in Claremont steht in diesem Jahr eine besondere Weihnachtskrippe.

Diese Weihnachtskrippe hat für Diskussionen gesorgt: Im kalifornischen Claremont sind vor einer Evangelisch-methodischen Kirche Jesus, Maria und Josef voneinander getrennt und in Käfigen untergebracht. Ein klarer Protest gegen die US-Immigrationspolitik.

Immigationspolitik der Trump Regierung

Aufgegriffene Familien wurden an der Grenze zu Mexiko voneinander getrennt. Mittlerweile wurde diese Praxis eingestellt. Laut der Pastorin der Kirche soll jeder Käfig ein anderes Auffanglager darstellen. Allerdings sieht sie in der Krippe kein politisches Statement, vor allem das Bewusstsein für die Problematik solle geschärft werden. In der Kirche selbst ist eine traditionelle Weihnachtskrippe aufgestellt.