Jennifer Lopez verrät Hochzeits-Hindernisse

Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez (53) hat weitere Details ihrer Hochzeit mit Ben Affleck (50) mit ihren Fans geteilt.

Vor der Zeremonie, die im August auf Afflecks Anwesen in Georgia stattfand, habe es einige Hindernisse gegeben, schreibt Lopez in der jüngsten Ausgabe ihres "On the JLo"-Newsletters.