Jennifer Garner fährt Ben Affleck in Entzugsklinik

Monatelang hatte Ben Affleck keinen Alkohol angerührt. Jetzt wurde er jedoch rückfällig. Seine Ehefrau Jennifer Garner brachte ihn sogar in eine Entzugsklinik.

Schauspieler Ben Affleck hat seit Jahren ein Alkoholproblem und bereits mehrere Entzüge hinter sich. Jetzt soll der Batman-Star wieder rückfällig geworden sein. Seine Noch-Ehefrau Jennifer Garner eilte zur Hilfe und brachte den Schauspieler in eine Entzugsklinik in Malibu. Auf den Fotos, die das Paar in dem Auto zeigen, wirkt Affleck sichtlich mitgenommen und fertig. Garner schien genervt zu sein. Das einstige Traumpaar hat drei gemeinsame Kinder.