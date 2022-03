Jeder Krieg macht die Welt schlechter

Aus der Ohnmacht gegenüber Krieg und Gewalt sieht Bischof Benno Elbs Nächstenliebe als Ausweg.

Glaubt man den ukrainischen Behörden, muss man nach einer Woche der Kampfhandlungen mit über 2000 zivilen Opfern rechnen. Umso mehr werden die Flucht vor den Kämpfen antreten. Viele Menschen erleben derzeit vor allem ihre eigene Ohnmacht. "Ihr kann man immer nur eines entgegensetzen: Sich fragen, was ist eigentlich noch der Spielraum den ich als Mensch, den wir als Gesellschaft haben", ist der Bischof überzeugt. Tausende Mitarbeiter der Caritas in der Ukraine selbst engagieren sich für die Opfer der Kampfhandlungen. Und auch wir können bereitstehen, in gelebter Nächstenliebe Flüchtlinge willkommen zu heißen.

Sichtbar groß ist der Drang der Vorarlberger, den unschuldigen Opfern des Krieges zu helfen. "Im ersten Moment ist der Impuls natürlich, was kann ich sammeln, was kann ich hinschicken", weiß Elbs. Er bittet um Verständnis, dass professionelle Hilfe anders funktioniert: "Menschen vor Ort fragen, was sind die Bedürfnisse und diese dann melden." Am flexibelsten und zielgerichtet könne man daher gerade mit Geld helfen, um die größte Hilfe bieten zu können.