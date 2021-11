"Jeder Femizid ist einer zuviel"

Tag gegen Gewalt an Frauen #sagwas: VOL.AT sprach mit Nadine Dunst-Ender, die sich seit Jahren für ein Thema starkmacht, das gerade in Österreich mit 28 mutmaßlichen Frauenmorden brisanter ist denn je.

16 Tage gegen Gewalt: Mit dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen rückt erneut ein Thema in den Mittelpunkt, das gerade in Österreich leider besonderen Stellenwert genießt. Inzwischen starben allein in der Alpenrepublik heuer 28 Mädchen und Frauen und wurden mutmaßlich Opfer von männlicher Gewalt. "Jeder Femizid ist einer zu viel. Und was hier bei uns passiert, macht einen sprachlos", unterstreicht Nadine Dunst-Ender in einem emotionalen VOL.AT-Interview die Brisanz des Themas. Seit Jahren kämpft die junge Mutter aus Rankweil für Gleichberechtigung und gegen Gewalt an Frauen.