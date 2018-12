Jeder achte Vorarlberger will nach Weihnachten verreisen

29 Prozent der Österreicher haben heuer nach Weihnachten oder rund um Neujahr eine Reise bzw. einen Wellness-Urlaub geplant.

Sechs Prozent davon haben dies erstmals vor, womit die Reisefreudigkeit zu dieser Jahreszeit laut einer Umfrage für das Tarifvergleichsportal durchblicker.at gestiegen ist. Am reisefreudigsten sind die Befragten in Wien, Oberösterreich, der Steiermark und dem Burgenland.

Vorarlberger wenig reisefreudig

In Tirol hegen dagegen nur 18 Prozent Reisepläne, in Vorarlberg 13 Prozent, hieß es in einer Aussendung von durchblicker.at am Freitag. Besonders familienfreundlich sind die Salzburger. Hier nutzen 95 Prozent die Feiertage für Zeit mit der Familie und Freunden, österreichweit sind es immerhin 89 Prozent.