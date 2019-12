Jede Krippe ein Unikat

Die Klostertalhalle war Schauplatz für die 19. Krippenausstellung der Brazer Krippenbauer.

Die Zeit für das Krippenbauen bezieht sich in Braz nicht nur auf den Herbst. Bereits im Frühjahr wurden in einem Krippenkurs für Kinder an schönen Krippen gearbeitet. 16 junge Kursteilnehmer fertigten im Brazer Krippenlokal heimatliche und orientalische Krippen. „Die jungen Krippenbauer stehen den Erwachsenen in Nichts nach“, sparte Obmann Harald Zipper anlässlich der Krippensegnung nicht mit Lob. Nach einer kurzen Sommerpause startete der Kurs für die „Großen“ unter den Krippenbauern. Zwölf Teilnehmer fertigten mit viel Eifer und Freude wunderschöne Unikate. Da wurden auch zusätzliche Kursstunden gerne in Kauf genommen. Kastenkrippen, orientalische und heimatliche Krippen wurden anlässlich der Krippenausstellung in der Klostertalhalle ins besondere Licht gestellt und den Besuchern präsentiert. Neben den neu gebauten Krippen wurden im Kurs auch alte Krippen restauriert und aufgefrischt.