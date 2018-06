Jazz zum Brunch

Musik, Buffet und Sonnenschein beim Frühschoppen an Fronleichnam im Gasthof Kreuz.

Ein wenig fühlten sich die Gäste im Bildsteiner Gasthof Kreuz am Feiertag in Amerikas Südstaaten versetzt, als der Gitarrist Armin Bonner und die Sängerin Waltraud Köttler zu ihrer Jazz-Matinee ansetzten. Gastwirt Stefan Tiefenbacher und Küchenchef Michael Fiebiger zeigten sich sehr erfreut, auf der Kreuz-Terrasse so viele Gäste zum Brunch willkommen heißen zu können. Kein Wunder also, dass bei Kaiserwetter und einem abwechslungsreichen Buffet die Stimmung bestens war und sich die Anwesenden schon jetzt auf die nächsten Genussevents im Kreuz freuen.