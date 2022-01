Janet Jackson packt über Michael aus

13 Jahre nach Tod von Michael Jackson packt nun seine Schwester in ihrer Doku über ihn aus.

Video: "Er hat mich Schwein genannt" - Janet Jackson packt über ihren toten Bruder Michael aus

Janet Jackson ist eine erfolgreiche Sängerin und produzierte schon viele unvergessliche Musik-Hits. Lange Zeit stand sie im Schatten ihres Bruders Michael Jackson. In einem Interview verrät sie, dass sie schon früh Probleme mit ihm hatte und er sie oft nicht gut behandelt habe. Er habe sie häufig beleidigt und niedergemacht.

Michael Jacksons Todesursache: Daran starb der King of Pop wirklich

Michael Jackson starb am 25. Juni 2009 in Los Angeles im Alter von 50 Jahren. Seither ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien um den Tod des King of Pop.