Janeschitz-Debüt als Dornbirn Coach im ÖFB-Cup

Die Rothosen treffen zum Auftakt auswärts auf Vöcklamarkt.

Mit großer Spannung wird der erste Auftritt vom fast völlig neuformierten Zweitligist FC Mohren Dornbirn mit Neocoach Thomas Janeschitz im Rahmen des ersten Spieltag im ÖFB Cup beim letztjährigen Regionalliga Mitte Sechsten UBV Vöcklamarkt in Oberösterreich erwartet. Auf dem Kunstrasenplatz in Vöcklamarkt müssen die Rothosen sicher an die Leistungsgrenze gehen um die erste Hürde im nationalen Pokalbewerb zu überstehen. „Für den FCD wäre es fahrlässig einen Verein zu unterschätzen. Die ganze Mannschaft ist aber top motiviert und äußerst lernwillig. Im Pokal zählt nur das Weiterkommen. Bin gespannt, ob meine Jungs das in der Testphase erlernte nun auch in einem Bewerbsspiel umsetzten können. Ich bin zuversichtlich, die Vorbereitung ist gut verlaufen, alle Kaderspieler sind einsatzbereit, die Pflicht zu erfüllen“, sagt FC Dornbirn Trainer Thomas Janeschitz.

Sechzehn Kaderspieler plus die beiden Tormänner Justin Ospelt und Maximilian Lang werden die etwas mehr als vierstündige Anreise nach Vöcklamarkt am Spieltag antreten. Informationen vom Gegner hat sich Janeschitz schon eingeholt und kennt die Stärken und Schwächen des Gegners ganz genau. In die Startaufstellung wollte sich Janeschitz nicht blicken lassen. Vom letztjährigen Kader werden wohl nur Matheus Favali, Florian Prirsch und Sebastian Santin von Beginn an auflaufen. Wahrscheinlich wird Justin Ospelt im Tor stehen, Feldspieler sind Vazquez, Raul Marte, Silvan Kriz, Jauregui, Lukas Parger, Felix Kerber und Solospitze Renan Peixoto Nepomuceno, der für die nötigen Tore Verantwortung übernehmen soll. Die Statistik im ÖFB Cup aus FC Dornbirn Sicht ist katastrophal: In den letzten neun Jahren schafften die Messestädter nur ein einziges Mal den Sprung in die zweite Runde. Diese Negativserie soll im Janeschitz-Debüt in Oberösterreich ein Ende finden.