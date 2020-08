James Rodriguez blickt frustriert zurück auf seine Zeit beim FC Bayern

Zwei Jahre lang spielte James für den FC Bayern. Offenbar keine besonders schöne Zeit für ihn.

James (Video): "Die Deutschen sind wie Maschinen ..."

Obwohl er beim FC Bayern München hervorragend aufgenommen wurde, wie er selbst sagt, wurde James Rodriguez beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München nie richtig glücklich. Für eine Leihgebühr von 10 Millionen Euro wechselte der WM-Torschützenkönig 2017 an die Isar.

Oft habe er sich gefragt: "Was mache ich hier eigentlich?" Angesichts der aktuellen Leistungen der Bayern in der Champions League hätte sich die Frage für den kolumbianischen Ausnahmekünstler in der Zwischenzeit wohl von selbst beantwortet.