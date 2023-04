Jahreshauptversammlung und Neuwahlen der Hörbranzer Raubritter

Ruggi Ruggi Hoh des aktiven Faschingsvereins

Am 20.04.2023 fand die Jahreshauptversammlung der Hörbranzer Raubritter statt. Neben den aktiven Rittern waren das amtierende Prinzenpaar Prinzessin Simone und Prinz Hubert, die Gardeleitung, die Umzugskoordinatorin und Christof Huber vom VVF ( Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -gilden) im Restaurant Tsing Dao in Hörbranz anwesend. Nach der Begrüßung durch Komtur Thomas Lissy wurde die Jahreshauptversammlung offiziell eröffnet. Beim Rückblick von Thomas Lissy konnte eine eindrucksvolle und arbeitsreiche Faschingssaison präsentiert werden. Rund 50 Auftritte bei Bällen, Festen, Clubbings, Kaffee- und Frauenkränzchen, den legendären Höllenpartys der Leiblachtaler Schalmeien, beim Parzellenball im Ort, Umzügen mit unzähligen Mäschgerlen an den Straßenrändern, dem großen Kinderball im Leiblachtalsaal und beim neuen Kehraus in Hörbranz wurden absolviert. Zu den emotionalen Highlights für alle Teilnehmer zählten aber sicher wieder die Besuche in den Kindergärten und Schulen, bei der Lebenshilfe, bei den Waldkindern, bei der Narrenmesse und in den Seniorenheimen. Die Faschingsgilde war bei allen Veranstaltungen gerne gesehen und wurde überall herzlichst empfangen. Komtur Thomas Lissy konnte die erste Faschingssaison nach der Corona-Pandemie zurecht als wieder erfolgreich bezeichnen. Er dankte seinen Rittern, der Kindergardeleitung und natürlich dem Prinzenpaar für die vielen ehrenamtlichen Stunden, die in den Fasching und damit in den Pflege und den Erhalt des Brauchtums investiert wurden. Neben der Organisation verschiedener Veranstaltungen zählt auch die Prinzenpaarsuche zu den Hauptaufgaben der Hörbranzer Raubritter.