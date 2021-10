Jahreshauptversammlung im Doppelpack

Der Tourismusverein Braz schaute auf zwei Jahre zurück.

Obmann Thomas Walch konnte neben einigen Vermietern auch die zwei Chefs Christoph Lorünser (Hotel Traube) und Valentin Bargehr (Gasthof Rössle) bei der Jahreshauptversammlung im Hotel Traube begrüßen. Weitere Ehrengäste wie Bürgermeister Hans Peter Pfanner, Ortsvorsteher Christian Zimmermann, Kerstin Biedermann-Smith (Geschäftsführerin Alpenregion Bludenz), Dietmar Tschohl (Geschäftsführer Bergbahnen Sonnenkopf) und Ehrenobmann Willi Burtscher lauschten den Berichten des Obmannes Thomas Walch, des Schwimmbadverantwortlichen Raimund Bertsch und des Kassiers Walter Schwarzhans. Der Tourismusverein Braz umfasst 38 Mitglieder. Die Gäste-Nächtigungen beliefen sich im Jahr 2019 auf 53.828 und im Jahr 2020 auf 37.439. Für die Touristiker in Braz begrüßen das Stattfinden des Winters. „Dass die diesjährige Wintersaison, zwar unter gewissen Auflagen, aber sicher für den Gast, stattfinden kann ist sehr sehr wichtig“, so Obmann Thomas Walch in seinem Bericht. Weiters berichtete er über die Fertigstellung des Hinterbürgweges und die Wiederinbetriebnahme des Klettersteiges Fallbach.

Sorgenkind des Tourismusvereines ist der Masonwasserfallweg. Nach einem Felssturz wurde dieser Weg durch den Geologen immer noch nicht freigegeben. Für den Wanderweg auf die Masonalpe ist eine Umlegung des Weges geplant. Aufgrund der Corona-Situation wird auch in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden. Der Schwimmbadbetrieb hat in diesem Jahr alle sehr gefordert. Angefangen von der Parkplatzbeschaffung über die Kioskübernahme bis hin zu den Coronarichtlinien und das durchwachsene Wetter mussten die Verantwortlichen und der sehr beliebte Bademeister Ewald, der ebenfalls bei der Jahreshauptversammlung anwesend war, viel Neues in Angriff nehmen und durchführen. Die Verantwortlichen konnten weiters über ein neues Projekt berichten – das 0-Energie Bad. Die alte Heizung wird durch eine moderne Photovoltaikanlage und eine Luftwasserpumpe ersetzt. Das Konzept wurde mit Martin Wagner erarbeitet und wird dem Verein ca. 100-125.000,00 Euro kosten. Diese Kosten werden durch Verein und großzügigen Förderungen aufgebracht. Durch Eigenleistungen sollen die Kosten so niedrig wie möglich gehalten werden. Im Bericht der Schwimmbadsaison führte Raimund Bertsch 2021 als das schlechteste Jahr seit vielen Jahren an. Er freut sich aber bereits auf das kommende Jahr, welches das beliebte Brazer Schwimmbad wieder mit Bademeister Ewald starten wird.