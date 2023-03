Jahreshauptversammlung des MV Hörbranz

Traditionsmusikverein mit dem Jahresrückblick 2023

Die Gründung einer Musikkapelle in Hörbranz steht in engem Zusammenhang mit der Entstehung der Hörbranzer Fronleichnamsschützenkompanie. Als Gründungsjahr wird das Jahr 1779 überliefert, womit der Musikverein Hörbranz als die älteste Musikkapelle in Vorarlberg gilt. Mit seinen über 80 Mitgliedern setzt der MV Hörbranz ein deutliches musikalische Zeichen in der Leiblachtalgemeinde. Mit Frühjahrs- und Adventskonzert, mit den Mairunden, als Begleitung der Fronleichnamsschützen in der dunklen Uniform, bei den Erstkommunionen, bei Messfeiern, beim Faschingsumzug und bei vielen anderen Terminen begeistern die Musikerinnen und Musiker immer wieder ihre Zuhörer und sorgen für die passenden musikalischen Rahmen. Mit ihrer über 240-jährigen Vereinsgeschichte sorgen sie aber auch für den Erhalt und Brauchtum im Ort.