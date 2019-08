Jahrelange Haftrafen für polnische Einbrecherbande

Feldkirch - Für Senat steht fest, dass das Quartett im Rahmen einer kriminellen Vereinigung tätig war.

2018 bis 2019 tourten die Polen durch Österreich – am Ende der mehrfachen Österreichbesuche: Beute im Wert von über 450.000 Euro. In Lustenau stahl man 15 E-Bikes, im Oberland weitere Räder im Wert von 19.000 Euro. In Tulln an der Donau stahlen die Ganoven 32 Kompletträder für Pkws. Als man die Diebe verhaftete, zeigten diese sich nur wenig kooperativ. Erst als die Beweise erdrückend waren, rückten sie langsam mit der Wahrheit heraus.