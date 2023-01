"Jahr unseres Sieges" - der Neujahrswunsch von Selenskyj

Die Ukraine ist begleitet von russischen Luftangriffen ins neue Jahr gegangen. Die ukrainische Luftwaffe teilte am Sonntag mit, es seien 45 Kamikaze-Kampfdrohnen vom iranischen Typ Shahed-136 abgeschossen worden.

"Es ist nicht gelungen, den Ukrainern das Fest zu verderben", hieß es in der Mitteilung der Streitkräfte. In einer Glückwunschbotschaft wünschte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Mitbürgern ein frohes neues Jahr und das "Jahr unseres Sieges".

Selenskyj: "Jahr des Sieges"

Putins Neujahrsansprache

Angriffe auf die Infrastruktur

Ukrainische Behörden und Militär meldeten am Neujahrstag 31 Raketenangriffe und zwölf Luftangriffe im ganzen Land in den vergangenen 24 Stunden. In Kiew entstanden nur geringe Schäden, teilte Bürgermeister Witali Klitschko in sozialen Medien mit.