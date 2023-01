Jahr des Hasen: Asiaten feierten Mond-Neujahr

Von Jakarta bis Seoul, von Bangkok bis Peking haben die Menschen in Asien das Neujahrsfest gefeiert, das nach dem Mondkalender das Jahr des Hasen einläutet.

Für die Menschen in China ist das Neujahrsfest eine wichtige Gelegenheit, um Familie und Freunde zu treffen und gemeinsam gut zu essen. Dem Glauben nach trägt jedes Jahr im chinesischen Tierkreis die Eigenschaft seines namensgebenden Tieres: Das Jahr des Hasen gilt als Jahr der Ruhe und Besinnlichkeit.

Teil der Feierlichkeiten ist der Besuch von Tempeln und das Verbrennen von Räucherstäbchen, um chinesische Gottheiten zu erfreuen und Glück für die kommenden Monate zu erbitten. Die üblichen Tempelfeste und Märkte wurden allerdings noch eingeschränkt. Trotz des Fehlens eines Marktes ist der Taoran-Ting-Park in Peking mit seinem zugefrorenen See ein beliebtes Ausflugsziel. Die Besucher schlendern über Brücken, vorbei an Papierlaternen, die mit dem Zeichen für Glück bemalt sind.

Rot bringt Glück

Das Neujahrsfest nach dem Mondkalender wird nicht nur in China, Hongkong, Macao und Taiwan gefeiert, sondern auch in Südkorea, Vietnam und den großen chinesischen Gemeinden im Ausland, wie in Thailand, Indonesien und Malaysia. Oft tragen die Feiernden die Farbe Rot, die Glück für das kommende Jahr bringen soll.

