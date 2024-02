"Jahr des Drachen" bringt Babyboom in China

Im "Jahr des Drachen" verzeichnet China einen signifikanten Anstieg der Geburtenzahlen. Nach dem chinesischen Neujahrsfest am 10. Februar zeigt eine erste Auswertung von Daten aus Geburtskliniken einen deutlichen Anstieg der Neugeborenen.

So berichtete ein Krankenhaus in Wuxi, Ostchina, von einem Zuwachs um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Steigende Geburtenzahlen dank Tierkreiszeichen

In der nordwestlichen Provinz Shaanxi verzeichnete eine Klinik sogar 72 Prozent mehr Neugeborene. In der chinesischen Kultur gilt das Tierkreiszeichen Drache als Symbol für Glück, Intelligenz und Reichtum, was viele Paare dazu bewogen haben könnte, in diesem Jahr Nachwuchs zu planen.