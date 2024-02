Jäger rettet Altach mit Last-Minute-Treffer einen Punkt

Der SCR Altach kam dank einem späten Treffer von Lukas Jäger (88.) zum Frühjahrsauftakt zu einem 1:1-Heimremis gegen Blau Weiß Linz.

Nach der Blamage im Cup und dem damit verpassten Einzug ins Halbfinale wollte der SCR Altach im heutigen Duell mit dem direkten Konkurrenten Blau Weiß Linz mit einem Sieg in die Frühjahrssaison starten. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Remis. In der Anfangsphase traute sich kein Team, Druck auf die gegnerische Defensive auszüben und so spielte sich das Duell ohne Torchancen weitestgehend im Mittelfeld ab. Den ersten Aufreger gab es erst in der 29. Minute als Ronivaldo die Gäste per Elfmeter mit 0:1 in Führung brachte. Am Spielverlauf änderte sich jedoch wenig und so ging es nach einer von beiden Seiten schwachen ersten Halbzeit mit dem knappen Rückstand der Altacher in die Pause.