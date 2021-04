Jagdsaison auf der Switch: "Monster Hunter Rise" im Test

Der erste exklusive Switch-Auftritt weiß sowohl Neulinge als auch Veteranen vollends zu begeistern.

Es versetzt uns in das feudal-japanisch wirkende Dorf Kamura, das uns neben Monsterjagd-Quests auch vor eine ganz neue Herausforderung stellt: Wenn es „Randale“ heißt, müssen wir in bester „Tower Defense“-Manier das Dorf vor wellenartigen Monster-Attacken schützen. Dazu stellen wir Geschütztürme auf, legen Fallen und greifen allein (oder mit Multiplayer-Unterstützung) die heranrückende Schar direkt an.

Im Repertoire sind wie üblich 14 grundverschiedene Waffen, von flotten Doppelklingen über eine gigantische Gewehrlanze bis hin zum exotischen Jagdhorn. Neuerdings haben wir so genannte Seilkäfer dabei, die uns zu einer Art Spider-Man machen: Mit ihnen können sich JägerInnen schnell durch die Lüfte schwingen und darüber hinaus einen waffenspezifischen Seil-Angriff ausführen. Das macht vor allem die Kämpfe dynamischer und damit spannender. Last but not least ermöglichen es diese Käferlein, ein bereits angeschlagenes Monster (zumindest temporär) zu reiten und steuern.