Jährliches Bergtreffen der Gitarristen

Easy-Guitar-Fans kamen voll auf ihre Kosten.

Damüls Ein Jahr ohne Gitarrentreffen auf der Elsenalpstube ist für die meisten Gitarrenfans unvorstellbar. Bereits zum 18. Mal lud Christoph Schwärzler von der Musikschule „Easy Guitar“ seine Freunde aus den Kursen auf den 1850 Meter hohen Berg. Ab 14 Uhr wurden die Gitarren gestimmt und dann ging es auch schon los: Es wurde in die Saiten gegriffen, gezupft und gesungen. Für die Unentwegten war die Nacht noch viel zu kurz. „Es ist immer eine tolle Sache, wenn der Christoph mit seinen Gitarristen kommt, da liegt Musik in der Luft“, sagt Hausherr Marco Willi-Wohlwend.

Das Erfolgsrezept von „Easy Guitar“ ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schnell Akkorde, Rhythmen und Griffe lernen und bereits am ersten Abend drei Lieder mit nach Hause nehmen können. Schwärzler unterrichtet Musikbegeisterte in Rankweil, Dornbirn, Bregenz und Egg und spielt in der Band „Rubi 4 unplugged“. Ab 1. Jänner 2022 ist Christoph Schwärzler aus Hittisau auch Inhaber der Firma Easy-Guitar Österreich und Schweiz.