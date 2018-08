Jäger warnen vor "kopflosen" Rehen in Vorarlberg

Die Vorarlberger Jägerschaft ruft die Autofahrer im Ländle zu besonderer Vorsicht auf: Das Rehwild ist derzeit unberechenbar, warnt der Rehbeauftragte Martin Rhomberg.

Die Brunftzeit dauere noch bis Ende der Woche an, erklärt Martin Rhomberg in einem Bericht des “ORF Vorarlberg”. In dieser Zeit sind die Tiere sehr aktiv und auch tagsüber zu sehen.