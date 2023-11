Ja, ist denn schon Weihnachten? Kendall Jenner zeigt uns ihren nackten Po

Kendall Jenner zeigt in einer festlichen Werbekampagne ihren nackten Po und bringt damit schon jetzt die Vorweihnachtszeit zum Funkeln.

Festliche Werbekampagne

Im Zuge einer festlichen Werbekampagne des französischen Modegiganten "JACQUEMUS" setzt die 28-Jährige die Instagram-Gemeinde des Labels mit über 6,1 Millionen Followern in Wallung. Mit drei speziellen Posts stimmt sie ihre Fans auf die kommenden Festtage ein!

In einem kurzen, humorvollen Clip saust Kendall mit einem breiten Grinsen, eingehüllt in einen roten, flauschigen Bademantel, auf Skiern die Treppen eines Hauses hinunter. Doch das ist noch nicht alles: In einer dazugehörigen Bilderserie lässt das Model bereits die ersten Hüllen fallen.