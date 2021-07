Izabel Goulart verzückt Cannes

Mit diesem Auftritt auf dem "Red Carpet" hat Model Izabel Goulart bei den Filmfestspielen in Cannes alle Blicke auf sich gezogen.

Glamour pur: Bei den Internationalen Filmfestspielen an der Côte d'Azur geht es nicht nur um die Filme, sondern auch die Outfits der Stars auf dem roten Teppich. In diesem Jahr hat Izabel Goulart (36), die Verlobte des deutschen Tormanns Kevin Trapp, wohl allen die Show gestohlen. Bei der Premiere von „Stillwater“ präsentierte sie sich in einem heißen und schlichten schwarzen Zweiteiler, der mit Perlen und Federn besetzt war..