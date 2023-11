IWF rät von schnellen Zinssenkungen in Europa ab

Sie hatte im Oktober nach zuvor von zehn Anhebungen in Folge erstmals eine Zinspause eingelegt. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit weiterhin bei 4,00 Prozent - das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Der Leitzins bleibt bei 4,50 Prozent.

Inflationsrate sinkt in Richtung Zielwert

Die Arbeitslosigkeit liegt bereits auf einem Rekordtief. In vielen Branchen werden Mitarbeiter händeringend gesucht, die in den Lohnverhandlungen gute Karten haben. Die Unternehmen wiederum könnten höhere Personalkosten auf ihre Kunden abwälzen, was die Inflation hochhalten könnte. Diese will die EZB mit ihren Zinspolitik in Schach halten.