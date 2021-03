IVF-Zentrum Bregenz bietet Neutralisationstest für alle an

Antigentests & Co sind seit einem Jahr fester Bestandteil in Bregenzer IVF-Zentrum.

Als einer der ersten privaten Anbieter von Corona Virus-Tests (SARS-CoV-2) in Vorarlberg hat das Bregenzer Institut für Reproduktionsmedizin, die NEXTCLINICS IVF Zentren Prof. Zech, neue Wege beschritten. Auf Basis ihrer primären medizinischen Leistungen im Bereich der Kinderwunsch-Behandlung hat sich das IVF-Zentrum von Anfang an damit auseinandergesetzt, gängige, aber auch neue Testverfahren rasch zu etablieren und dadurch Vorteile für Patientinnen und Patienten zu schaffen. Aufgrund der Nachfrage wurden diese Testmöglichkeiten auch der gesamten Bevölkerung zugänglich gemacht.

Viele Paare, die sich an die Kinderwunschexperten in Bregenz wenden, kommen aus angrenzenden Ländern wie Deutschland und der Schweiz. Bei der Rückreise kann es je nach aktueller Test- und Quarantänevorschriften auch kurzfristig zu Änderungen kommen und z.B. ein aktueller Antigen- oder PCR-Test notwendig werden. Hierfür, aber auch als Sicherheit für das Personal nach regelmäßigen internen Tests, bietet das Testangebot vor Ort im IVF-Zentrum einige Vorteile, ist der Ärztliche Leiter Dr. Maximilian Murtinger überzeugt. "Wenn unsere Patientinnen und Patienten beispielsweise vor Antritt ihrer Behandlung eine serologische Abklärung hinsichtlich einer SARS-CoV-2 Infektion wünschen, dann können wir im Haus, gemäß unseren hohen Qualitätsstandards, ein breites Spektrum an Testungen, durch eine jahrelange Zusammenarbeit mit unseren Partnerlaboren, anbieten. Die Probenentnahme findet in separaten Räumlichkeiten statt. Dabei haben wir dieses Angebot auch öffentlich zugänglich gemacht, z.B. für Pendler, die derzeit regelmäßig einen behördlich anerkannten Akut-Test (Antigen- oder PCR-Test) für den Grenzübertritt benötigen oder aber für Firmen im Rahmen von betrieblichen Testungen ihrer Mitarbeiter auf das SARS-CoV-2 Virus.