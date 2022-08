Ivana Trump auf Donald Trumps Lieblingsgolfplatz beigesetzt

Donald Trump hat seine kürzlich verstorbene Ex-Frau Ivana auf seinem Golfplatz Bedminster in New Jersey beerdigen lassen.

Ivana Trump starb am 14. Juli im Alter von 73 Jahren an den Folgen eines Treppensturzes. Wenige Tage später nahmen Freunde und Familie Abschied von der Society Lady. Auch Donald Trump und seine aktuelle Ehefrau Melania zählten zu den Gästen der Trauerfeier. Trotz der komplizierten Scheidung gelang es Donald und Ivana Trump, ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Auf der Trauerfeier schwärmte Trump in den höchsten Tönen von seiner Ex-Frau.