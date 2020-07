IV-Umfrage: Coronakrise sorgt für Wertewandel

Laut einer Umfrage der Industriellenvereinigung Vorarlberg haben sich die Werte der Vorarlberger durch die Coronavirus-Krise deutlich verschoben.

In welchem Vorarlberg wollen wir in Zukunft leben?

IV-Vorarlberg Präsident Martin Ohneberg präsentierte beim Industrieempfang auch Erkenntnisse aus einer Zukunftsumfrage unter dem Titel „In welchem Vorarlberg wollen wir in Zukunft leben?“. 1180 Menschen aus Vorarlberg haben dabei ihre Einschätzung zur Zukunft Vorarlbergs und zum heuer beim Neujahrsempfang präsentierten „Großen Zukunftsbild für die Menschen in Vorarlberg“ abgegeben. Ausgewertet wurden die Ergebnisse anhand von Schulnoten aus Perspektive der Betriebe und aus Perspektive der Bevölkerung .

Wertewandel in der Vorarlberger Bevölkerung

Sichere und beste Arbeitsplätze haben eine neue Bedeutung gewonnen, nachdem in den letzten Jahren der Wert von Arbeit etwas verloren gegangen ist. So verhält es sich auch bei einer hochwertigen Ausbildung. Stark an Bedeutung bei den Menschen gewonnen hat auch das Gütesiegel ‚Made in Vorarlberg‘ und regionale Themen.