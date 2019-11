IV-Präsident irritiert von neuem ÖGB-Chef

Der IV-Vorarlberg Präsident Martin Ohneberg gratuliert Reinhard Stemmer zur Wahl als neuen Vorsitzenden des ÖGB "trotz befremdlicher Aussagen".

„Wir gratulieren Reinhard Stemmer zur Wahl als neuer Vorsitzender des ÖGB Vorarlberg. Er tritt in die Fußstapfen von Norbert Loacker, bei dem wir uns gleichzeitig für die wertschätzende Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken“, so IV-Vorarlberg Präsident Martin Ohneberg zur gestrigen Staffelübergabe beim ÖGB Vorarlberg.