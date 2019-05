IV-Präsident fordert mehr Ambition und Vision beim Vorarlberger Mobilitätskonzept

Die Mobilitätslösungen der Zukunft erfordern für die Vorarlberger Industriellenvereinigung ein neues Denken. Das Potenzial bei Zukunftstechnologien werde zu wenig berücksichtigt.

Nach detaillierter Analyse des Begutachtungsentwurfs des Mobilitätskonzepts Vorarlberg (MKV) unterstützt die Industriellenvereinigung Vorarlberg das Bemühen des Landes Vorarlberg, sieht aber laut Präsident Martin Ohneberg noch „erheblichen Verbesserungsbedarf – vor allem in punkto Ambition und Vision“. Vor allem deshalb, da das Konzept eine verkehrspolitische Leitlinie für die nächsten 10 bis 15 Jahre darstellen soll.

Maßnahmen für Straße, Schiene, Luft für IV zu vage

Besonders positiv erwähnt Ohneberg, dass eine ehrliche Analyse der Ist-Situation erfolgt und Probleme nicht schöngeredet werden. Ebenso seien einige neue Maßnahmen enthalten, die sehr unterstützenswürdig sind: „Dazu gehört etwa die Aufwertung des Verkehrsverbunds zum Mobilitätsverbund oder die erstmalige Erwähnung der Stadtautobahn. Wir unterstützen auch die verstärkten Maßnahmen zum Öffentlichen Verkehr und Radverkehr.” Allerdings sei in Summe die Balance zwischen den unterschiedlichen Verkehrsträgern in einem ungleichen Verhältnis. Während die Maßnahmen zum Öffentlichen und Radverkehr sehr detailliert beschrieben werden, seien jene zum Ausbau der bestehenden Infrastruktur – also Straße, Schiene, Luft – und jene den Güterverkehr betreffend defensiv und eher vage gehalten.