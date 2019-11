IV betont Bedeutung der Vorarlberger Leitbetriebe

Eine aktuelle Studie hat die Bedeutung von internationalen Leitbetrieben für Gesamtösterreich und für die Bundesländer erhoben.

Eine aktuelle Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI) mit Sitz in Wien hat die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von internationalen Leitbetrieben für Gesamtösterreich und für die Bundesländer erhoben. Österreichweit wurden 270 Leitbetriebe – nach Definition offizieller Leitbetrieb-Kriterien – einbezogen. In Vorarlberg wurden 16 Leitbetriebe berücksichtigt.

Neben der direkten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung der Leitbetriebe wurden auch die vielen Klein- und Mittelunternehmen in Vorarlberg berücksichtigt, die indirekt als Vorleister, Auftraggeber oder Kooperationspartner eng mit den Leitbetrieben verbunden sind.

Effekte der Leitbetriebe

Werden die direkten, indirekten (Vorleistungen) und induzierten Effekte (Konsum- und Investitionseffekte) der 16 internationalen Leitbetriebe in Vorarlberg miteingerechnet, dann zeigt sich, dass österreichweit:

Laut Martin Ohneberg, Präsident der Vorarlberger Industriellenvereinigung "zeigt sich, dass jeder fünfte Euro an regionaler Wertschöpfung in Vorarlberg auf die internationalen Leitbetriebe rückrechenbar ist und jeder siebte Arbeitsplatz in Vorarlberg mit den 16 untersuchten Leitbetrieben direkt, indirekt oder induziert verbunden ist".