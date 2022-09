It´s Derby-Time im Leiblachtal: ECO-Park FC Hörbranz gegen SV typico Lochau

Hörbranz. Treffpunkt Fußballplatz! Im großen Leiblachtal-Derby empfängt der ECO-Park FC Hörbranz am Samstag, dem 24. September, den SV typico Lochau zum Spitzenspiel in der Vorarlbergliga. Spielbeginn auf dem Sportplatz Sandriesel in Hörbranz ist um 17 Uhr.

„Wir erwarten zu diesem besonderen Spiel bis zu tausend Fußballfans aus dem ganzen Leiblachtal, sind doch beide Mannschaften hochmotiviert und bestens aufgestellt. Zudem geht es in diesem Spitzenspiel der Liga nicht nur um die „Nummer 1“ im Leiblachtal, sondern auch um die Tabellenführung in der laufenden Vorarlbergliga-Meisterschaft“, so Obmann Julian Halder und der sportliche Leiter Martin Sinz von der Vereinsführung.

Lochau kommt als neuer Tabellenführer

Seit sieben Runden behauptete der ECO-Park FC Hörbranz mit Trainer Matthias Koch souverän die Tabellenführung, der SV typico Lochau mit Trainer Rifat Sen ist seit zehn Spielen mit drei Unentschieden und sieben Siegen in Folge noch ungeschlagen und hat sich mit tollen Leistungen sukzessive an die Spitze herangearbeitet.

Und da der FC Hörbranz sein letztes Meisterschaftsspiel in Nenzing mit 4:1 verloren hat, übernahmen die Lochauer nach dem 3:0 Heimsieg gegen Hittisau aufgrund des besseren Torverhältnisses nun die Führung in der Vorarlbergliga. Der Sieger in diesem Derby ist Tabellenführer. Ein spannendes Fußballmatch ist garantiert, denn ein Derby hat andere Gesetze.

Ein ausgefülltes Programm

Fußball live und Stimmung pur heißt es an diesem besonderen Tag auf der Sportanlage am Sandriesel. Bereits um 10 Uhr findet ein U9-Turnier mit den Nachwuchsmannschaften Hörbranz, Hohenweiler, Viktoria Bregenz und der SG Wolfurt/Kennelbach statt.

Im Vorspiel zum Derby spielt ab 14.45 Uhr die SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b gegen den FC Au 1b. Anpfiff zum großen Spiel aber ist um 17 Uhr. Danach bildet der Auftritt der Leiblachtaler Schalmeien den Auftakt zur stimmungsvollen Afterparty mit der Liveband THE REDNEXX und mit dem DJ ACL.