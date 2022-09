It's Corn! Kind liebt Mais und geht damit auf TikTok viral

Dieser kleine Junge schwärmt für Maiskolben und vereint damit ganz TikTok. Über Nacht wird der Bub mit großer Leidenschaft zu Maiskolben zu einer echten Berühmtheit.

Dieser kleine Mann - manch Einer nennt ihn auch den "CEO of Corn" - hat in einem Interview erklärt, wie sehr er Mais liebt. Doch was dann passiert, hätte wohl niemand geahnt. Das Interview ist so genial, dass in nur kurzer Zeit das Video auf quasi jeder ForYou-Page erscheint. Denn der TikToker "schmoyoho" hat einen Remix daraus gemacht und der Corn-Hit geht gerade richtig durch die Decke. Achtung Ohrwurm-Gefahr!

Was er daran so liebt? "I love corn! It has the juice!" außerdem sind laut Tariq Maiskolben am besten, wenn man sie mit Butter genießt. Am Ende wünscht der kleine Junge allen einen "Corntastic day".