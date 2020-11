Italiens Regionen gegen Roms Pläne zu Skiurlaub-Verbot

Norditalienische Regionen protestieren gegen Pläne der Regierung in Rom bezüglich einer möglichen Schließung der Skipisten über die Weihnachtszeit als Maßnahme gegen die Coronapandemie. "Unsere Experten haben ein Dokument mit Vorschriften entworfen, die den normalen Beginn der Skisaison in voller Sicherheit ermöglichen", sagte der Präsident Venetiens, Luca Zaia, im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera".

Das Dokument müsse jetzt dem wissenschaftlichen Komitee vorgelegt werden, das die Regierung in Sachen Coronavirus berät. Sollte sich die Regierung trotzdem für ein Skiurlaub-Verbot über die Weihnachtsfeiertage entschließen, sollte dies für ganz Europa gelten. "Man kann nicht das Skifahren in Südtirol verbieten und es in Kärnten erlauben, das wäre unannehmbar", so Zaia.