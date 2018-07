Italienische Polizei rettete Schildkröte von Autobahn

Einer Schildkröte in Not ist die italienische Verkehrspolizei zu Hilfe gekommen.

Verletzt gefunden

Wie am Dienstag mitgeteilt wurde, hatte sich das Tier am Montag auf den Pannenstreifen der Autobahn zwischen Rom und dem Flughafen Fiumicino verirrt. Das unglückliche Tier wies zahlreiche Verletzungen am hinteren Panzer auf, die es wahrscheinlich bei der Überquerung der Fahrbahn erlitten hatte.