Italienische Kulinarik vom Feinsten: Pasta Fresca in Hohenems

Hier kommen Fans der italienischen Küche voll auf ihre Kosten: Das Pasta Fresca ist seit Ende 2019 nicht nur das Flugplatzrestaurant in Hohenems, sondern bietet seinen Gästen auch kulinarische Höhenflüge.

Im Pasta Fresca in Hohenems steht Giovanni Accoto, der bereits langjährige Gastronomieerfahrung in italienischen Sternelokalen gesammelt hat, hinterm Herd. Seine Expertise spiegelt sich auch in dem umfangreichen Angebot an authentischen italienischen Speisen wider.