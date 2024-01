Italienerin wurde 50 Kilo schwerer Tumor entfernt

ierstündige Operation in Bari - Patientin wohlauf

Einer 66-jährigen Frau ist in Süditalien ein 50 Kilo schwerer Tumor entfernt worden. Das seltene Liposarkom wurde vom onkologischen Team der Allgemeinchirurgie des Tumorinstituts "Giovanni Paolo II." in Bari entfernt, berichteten italienische Medien am Freitag.

Seit etwa einem Jahr hatte die Italienerin bemerkt, dass ihr Bauch immer mehr anschwoll. Gleichzeitig hatte die Frau immer weniger Appetit und verlor an Gewicht.

Komplizierte Vier-Stunden-Operation

Daraufhin wurde der riesige Tumor entdeckt. Er wurde bei einer komplizierten Operation entfernt, die vier Stunden lang dauerte.

"Es handelt sich um einen seltenen Fall von onkologischer Chirurgie, der ein hohes Maß an Erfahrung im klinisch-chirurgischen Management erforderte, da die Tumormasse den gesamten Bauchraum einnahm und in die linke Niere, den linken Dickdarm, die linke Bauchspeicheldrüse, die Gebärmutteranhangsgebilde und teilweise das Zwerchfell eingedrungen war", erklärte der Generaldirektor des Onkologischen Instituts, Alessandro Delle Donne.