Italiener in Wolfurt in Zusammenhang mit illegalen Wetten inhaftiert

Ein 45-jähriger Italiener ist am Dienstag in Wolfurt im Auftrag der römischen Staatsanwaltschaft festgenommen worden. Der Italiener hielt sich öfters in Österreich auf, wo er ein illegales Online-Wettensystem aufgebaut hatte, das sich auf ausländische Server stützte, berichteten die Carabinieri in Rom der APA.

Rom/Wolfurt. Dank des illegalen Wettensystems, mit dem gegen das italienische Gesetz zur Regelung von Glücksspielen verstoßen worden sei, wurde demnach der italienische Fiskus umgangen. Der Italiener gehöre zu 38 Personen, die am Dienstag im Rahmen einer ausgedehnten Razzia gegen eine mafiöse Organisation in Rom um den seit 2018 inhaftierten Boss Salvatore Nicitra festgenommen wurden.

Mafia-Boss Salvatore Nicitra/Youtube.com

Die Bande hatte ausgedehnte Interessen im Bereich Glücksspiele, Spielautomaten und Online-Wetten, teilten die Anti-Mafia-Behörden in Rom mit. Die Ermittler griffen nicht nur in Rom, sondern auch in den italienischen Städten Viterbo und Padua sowie in Spanien zu. Zugleich wurden Immobilien und andere Eigentümer der Mafiosi im Wert von 15 Millionen Euro beschlagnahmt. Bandenmitglieder werden auch des Mordes verdächtigt.