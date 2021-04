Italien verlängert Quarantänepflicht für Einreisende

Italien verlängert seine über Ostern verschärften Einreisebestimmungen. Die Quarantänepflicht für Einreisende aus EU-Mitgliedsländern wurde bis Ende April verlängert, wie italienische Medien am Wochenende meldeten.

Lockerung für Österreicher

Einreisende aus EU-Ländern müssen weiterhin nicht nur einen negativen Coronatest vorlegen, sondern auch für fünf Tage in Quarantäne. Am Ende der verpflichtenden Heimquarantäne muss ein weiterer Covid-Test durchgeführt werden. Ab kommendem Mittwoch gilt diese Regelung auch für Einreisende aus Österreich, Israel und Großbritannien, für die bisher eine Einreise nur in Ausnahmefällen möglich ist und eine 14-tägige Quarantänepflicht besteht.