Italien: Umstrittenes Migrationsabkommen abgesegnet

Italien ermöglicht eine Teilauslagerung des Asylwesens nach Albanien. Die Zustimmung aus Albanien steht noch aus.

Das umstrittene Migrationsabkommen zwischen Italien und Albanien hat im Senat in Rom die letzte parlamentarische Hürde genommen und wurde am Donnerstag ratifiziert. Es soll dazu beitragen, die irreguläre Migration über das Mittelmeer von Afrika nach Europa einzudämmen.

Aufnahmezentren in Albanien

Das Abkommen sieht vor, dass in Albanien zwei Aufnahmezentren für Migranten entstehen, in die Personen gebracht werden, die von den italienischen Behörden auf hoher See an Bord genommen werden. In diesen Zentren, die von Italien betrieben werden, werden ihre Asylanträge geprüft, und falls erforderlich, werden schnelle Rückführungen ermöglicht.