Italien öffnet Mitte Mai für Touristen

Nach Angaben von Ministerpräsident Mario Draghi wird Italien ab Mitte Mai wieder für Touristen öffnen.

Damit ausländische Touristen in voller Sicherheit nach Italien reisen können, will die italienische Regierung auf den europäischen grünen Pass setzen. In der Zwischenzeit will Italien ab der zweiten Maihälfte einen nationalen grünen Pass für Binnenreisen einführen, kündigte Premier Mario Draghi bei einer Pressekonferenz.