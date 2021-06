Italien mit deutlichem Sieg bei EM-Eröffnungsspiel

Im Eröffnungsspiel der Fußball Europameisterschaft bezwingt Italien die Türkei klar und verdient mit 3:0.

Mit der Partie zwischen der Türkei und Italien wurde in Rom mit einem Jahr Verspätung die Fußball-Europameisterschaft eröffnet. Die Squadra Azzura ging als klarer Favorit in dieses Spiel, das Team von Roberto Mancini war in den letzten 27 Partien ungeschlagen geblieben.