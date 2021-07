Italien ist Europameister - England trauert

Die Squadra Azzura jubelt nach Elfmeterschießen, bei den Engländern versagten gleich drei Spielern die Nerven.

Im 51. und letzten Spiel dieser Europameisterschaft wurde im Duell zwischen Italien und England der Titel vergeben. Für die Three Lions war es nach 1966 erst das zweite Endspiel bei einem großen Turnier, die Squadra Azzura stand zuetzt 2012 in einem EM-Finale.

Italiener jubeln über EM-Titel

© APA/AFP

Shaw sorgt für frühe Ekstase

Die Partie begann bei Regenwetter dann auch perfekt für die Southgate-Elf. Nach einer Balleroberung spielte Kane einen idealen Ball auf die rechte Seite. Dort flankte Trippier perfekt an den zweiten Pfosten, wo Shaw volles Risiko nahm und per Dropkick die frühe Führung für die Engländer erzielte (2.). Es war dies übrigens der allererste Länderspieltreffer für Shaw.

Generell machten die Inselkicker in der ersten Hälfte den stabileren und überzeugenderen Eindruck. Das frühe Tor verlieh den Schützlingen von Gareth Southgate zusätzliche Sichereit. Die Italiener konnten sich offensiv nur wenig in Szene setzen, zu gut verteidigten Stones & Co. Es dauerte bis Minute 35 zum ersten nennenswerten Abschluss. Chiesa verzog seinen Linksschuss allerdings knapp. Diese Chance war dann das letzte Highlight der ersten Halbzeit, zur Pause führten die Three Lions mit 1:0.

Nach Wiederbeginn zeigten sich die Italiener aktiver, zwingende Gelegenheiten blieben aber zunächst Mangelware. Die Briten zogen sich etwas zurück, verließen sich weiter auf ihre so starke Defensive, die während dieses Turniers bis zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Gegentor aus dem Spiel heraus kassierte.

Pickford mit Glanztat gegen Chiesa

Eine knappe Stunde war vorbei, da musste Pickford aufmerksam sein. Ein Schuss von Insigne aus spitzem Winkel wurde vom Everton-Keeper entschärft. Wenig später wurde es dann richtig gefährlich, Chiesa kam im Sechzehner zum Abschluss, aber Pickford tauchte ab und wehrte bravorös ab.

Routinier Bonucci sorgt für den Ausgleich

Der Ausgleich lag in dieser Phase quasi in der Luft und nach 67 Minuten war es dann auch so weit. Nach einer Ecke setzte sich Verratti in einem Kopfballduell durch, Pickford wehrte an die Stange ab. Den Nachschuss verwertete schlussendlich der aufgerückte Innenverteidiger Bonucci zum Ausgleich.

Die Azzuri hatten spätestens nach dem Ausgleich klare Vorteile, die Nervosität war vor allem beim englischen Publikum spürbar und schien sich auch auf die Akteure auf dem Feld zu übertragen. Im gegnerischen Strafraum tauchten Kane & Co. kaum mehr auf, allerdings gelang es in der Schlussphase zumindest, die Italiener vom eigenen Tor fernzuhalten. Es blieb nach 90 Minuten beim 1:1 und so wurde nicht ganz unerwartet eine Verlängerung notwendig.

Keine Tore in der Verlängerung

Auch in den zusätzlichen 30 Minuten fielen keine weitere Treffer, die Entscheidung musste in der ungeliebten Lotterie Elfmeterschießen fallen. In diesem versagten dann vor allem zwei extra fürs Elfmeterschießen eingewechselten Akteuren die Nerven. Rashford und Sancho trafen nicht, Jorginho hatte die Chance zur Entscheidung. Aber der Held vom Spiel gegen Spanien scheiterte ebenfalls. Als letzter englischer Schütze war der 19jährige Saka an der Reihe, aber Keeper Donnarumma wehrte ab und somit war Italien zum zweiten Mal nach 1968 Fußball-Europameister.