Ist Sie die Neue an seiner Seite?

Bandelt Tom Brady etwa mit diesem Reality-Star an?

Die Reality-Queen soll aktuell Ausschau nach einem luxuriösen Ferienhaus auf den Bahamas halten. Und das angeblich ausgerechnet in der exklusiven Nachbarschaft von Tom Brady's Feriendomizil. Dieser hat sich vor Jahren mit seiner Ex Gisele Bündchen (42) ein Anwesen gegönnt.

Fans sind beunruhigt

Also alles nur harmlos und rein freundschaftlich? Besonders bei den Fans des Football-Stars gehen trotzdem bereits die Alarmglocken an. Sie befürchten, dass mehr aus der aktuell guten Freundschaft zwischen Kim und Tom werden könnte. Diese Vorstellung scheint den Meisten ein Dorn im Auge zu sein. So riet ein Fan unter der Instagram-Post von Page Six dem ehemaligen Footballspieler "Lauf Tom, lauf". Andere pflichteten diesem User bei und auch Kommentare wie "Er sollte sich von ihr fernhalten", erschienen unter dem Post. Sie alle sind sich einig das der Vater von drei Kindern zu viel Klasse für eine Beziehung mit der Reality-Queen habe.