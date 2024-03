"Ist Norwegen überhaupt in der EU?" - Lena Schilling im Kreuzfeuer

Ein Interview mit dem Satiriker Peter Klien bringt Lena Schilling, die grüne EU-Spitzenkandidatin, wegen einer Frage zu Norwegens EU-Status unter Beschuss. Die Grünen stehen fest zu ihrer Kandidatin: "Ein Missverständnis darf nicht überbewertet werden."

Peter Klien fragte die Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl, Lena Schilling, wann der Euro in Norwegen eingeführt wurde. "Puh, da erwischen Sie mich am falschen Fuß, das weiß ich leider gerade nicht", meint Schilling. "„"Ist er noch gar nicht, oder?", lautete ihre Anschlussfrage. Tatsächlich ist Norwegen kein Mitglied der EU. Schillings Antwort löste eine Welle der Entrüstung in den sozialen Medien aus.

Solidarität von den Grünen

Trotz der heftigen Reaktionen online, stärkte die Partei ihrer Kandidatin den Rücken. "Ein Missverständnis in einem Interview sollte nicht überbewertet werden", so die Grünen in einer offiziellen Stellungnahme. Sie betonen die Wichtigkeit, sich auf sachliche Diskussionen zu konzentrieren und nicht auf kurzlebige Aufregungen in den sozialen Medien.