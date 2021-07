Ist eine Impfpflicht der einzige Ausweg?

Immer mehr europäische Länder setzen auf eine zumindest indirekte Impfpflicht. Ist dies der einzige Ausweg aus der Krise?

Die Debatte um eine Corona-Impfpflicht als Mittel gegen die Pandemie wird in Europa unterschiedlich geführt. Aber immer mehr Länder in Europa erhöhen den Druck auf die Bevölkerung, sich impfen zu lassen.

Frankreich

In Frankreich sind die Impfanmeldungen in die Höhe geschossen. Hintergrund ist die Ankündigung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, strengere Corona-Regeln einzuführen.

Macron hatte am Montag angekündigt, dass ein Test-, Impf- oder Genesungsnachweis künftig deutlich häufiger notwendig werde. Der Staatschef will damit mehr Menschen zur Impfung bewegen. Der Staatschef kündigte außerdem eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal mit drohendem Arbeitsverbot bei einem Verstoß an. Auch für die Gesamtbevölkerung stelle sich die Frage einer verpflichtenden Impfung.