Ist das tatsächlich das Aus für Apples Auto?

Nach jahrelangen Spekulationen und Hoffnungen scheint Apple seine ambitionierten Pläne für ein eigenes Auto, bekannt unter dem Projektnamen "Project Titan", eingestellt zu haben.

Eine Entwicklung, die sowohl in der Technologie- als auch in der Automobilbranche für Aufsehen sorgt.

Das Ende einer Ära bevor es begann

Neue Prioritäten bei Apple

Viele der bisher am Auto-Projekt beteiligten Mitarbeiter sollen nun in den Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) wechseln. Dort werden sie an Produkten für generative KI arbeiten, ein Feld, in dem Apple nach der ChatGPT-Offensive von OpenAI verstärkt konkurrieren möchte. Dieser Schritt unterstreicht die Notwendigkeit für Apple, in Bereichen wie der Sprachassistenz-Technologie, wo Siri häufig kritisiert wurde, innovative Lösungen zu finden.