Ist AstraZeneca-Impfstoff bei Älteren kaum wirksam?

In Deutschland mehren sich Befürchtungen, dass der Corona-Impfstoff von AstraZeneca bei älteren Menschen kaum wirkt. Der britisch-schwedische Hersteller widerspricht heftig.

Lieferung nach Österreich

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erwartet ab dem 7. Februar erste Lieferungen des AstraZeneca-Impfstoffs. Sollte die Zulassung erfolgen, kann im Februar in drei Tranchen Impfstoff nach Österreich geliefert werden: Am 7. Februar 63.354, am 17. Februar 97.763 und Ende Februar 182.430 Dosen. Insgesamt kommen im Februar "also 343.547 Dosen Impfstoff von AstraZeneca nach Österreich", hieß es am Montag.