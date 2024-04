Israels Armeechef billigt Fortsetzung von Gaza-Krieg

Israel bereitet sich auf die Fortsetzung des Gaza-Kriegs vor: Generalstabschef Herzi Halevi genehmigt Pläne für weitere Militäreinsätze, einschließlich eines Einsatzes in Rafah.

Der israelische Kan-Sender berichtete, Teil der Pläne sei auch ein Militäreinsatz in der Stadt Rafah im Süden an der Grenze zu Ägypten. Es sei offenbar in Kürze mit einer Evakuierung der Zivilbevölkerung zu rechnen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte zuvor "weitere schmerzhafte Schläge" gegen die islamistische Hamas angekündigt.