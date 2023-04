Israelischer Gegenschlag auf Hamas-Ziele in Gaza

Nach dem schweren Beschuss durch mutmaßlich militante Palästinenserorganisationen aus dem Libanon hat Israels Armee in der Nacht auf Freitag Ziele im Gazastreifen angegriffen. Kampfjets hätten unter anderem Waffenfabriken der in Gaza herrschenden islamistischen Hamas bombardiert, teilte die Armee mit. Ob es Verletzte oder gar Tote gab, war zunächst unklar. Palästinensischen Medien und Augenzeugen zufolge waren über der Küstenenklave Explosionen zu hören und Rauch zu sehen.

Am Donnerstagnachmittag waren laut Armee zuvor 34 Raketen aus dem Libanon auf israelisches Gebiet gefeuert worden - so viele wie seit 2006 nicht mehr. Ein Großteil sei abgefangen worden. Zwei Menschen im Norden Israels wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Die israelische Armee geht von einer Beteiligung der im Gazastreifen herrschenden Hamas oder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad aus. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte am Abend ein hartes Vorgehen angedroht.